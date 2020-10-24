ГБР запустит "горячую линию" в день выборов: на кого можно пожаловаться

В день проведения местных выборов-2020, 25 октября, Государственное бюро расследований запустит "горячую линию" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

По телефону пожаловаться можно будет на субъекты, подследственные ГБР, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения, совершенные:

высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены Центральной избирательной комиссии);

правоохранителями и военнослужащими;

судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон. ЦИК опубликовала перечень действий, запрещенных в помещении для голосования