ГБР запустит "горячую линию" в день выборов: на кого можно пожаловаться

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • Сообщить о нарушении можно по телефону

  • Обращения будут принимать о субъектах, подследственных ГБР

  • Это высокопоставленные чиновники, правоохранители, военнослужащие и судьи

Местные выборы в Украине

В день проведения местных выборов-2020, 25 октября, Государственное бюро расследований запустит "горячую линию" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

По телефону пожаловаться можно будет на субъекты, подследственные ГБР, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения, совершенные:

  • высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены Центральной избирательной комиссии);

  • правоохранителями и военнослужащими;

  • судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон. ЦИК опубликовала перечень действий, запрещенных в помещении для голосования

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