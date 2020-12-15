ГБР вручило Черновол подозрение в убийстве на Майдане. Документ

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол подозрение в якобы убийстве на Майдане.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Черновол также обнародовала копии врученных ей документов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Всем спасибо, поддерживающим меня сегодня, и всем, с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот только что вручили обвинение за участие в Революции Достоинства", – написала она.

О том, что ей должны вручить указанное обвинение, активистка написала на своей странице в Facebook 14 декабря. Она отметила, что обвинения против нее сфальсифицировали. А то, что происходит, назвала "расправой над ней и актом устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом".

Вручение обвинения Черновол означает, что следствие завершилось, и дело в отношении нее готовятся передать в суд. Бывший народный депутат подчеркнула, что по статье об умышленном убийстве ей может грозить высшая мера наказания.

Черновол показала копии документов обвинения Facebook Татьяна Черновол

Она опубликовала их в соцсети Facebook Татьяна Черновол

По словам Черновол, дело сфальсифицировано Facebook Татьяна Черновол

Дело в отношении активистки готовятся передать в суд Facebook Татьяна Черновол

Черновол назвала дело "запугиванием активистов Майдана" Facebook Татьяна Черновол

Пост активистки в соцсети Facebook Татьяна Черновол

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