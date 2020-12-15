ГБР вручило Черновол подозрение в убийстве на Майдане. Документ
Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол подозрение в якобы убийстве на Майдане.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Черновол также обнародовала копии врученных ей документов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Всем спасибо, поддерживающим меня сегодня, и всем, с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот только что вручили обвинение за участие в Революции Достоинства", – написала она.
О том, что ей должны вручить указанное обвинение, активистка написала на своей странице в Facebook 14 декабря. Она отметила, что обвинения против нее сфальсифицировали. А то, что происходит, назвала "расправой над ней и актом устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом".
Вручение обвинения Черновол означает, что следствие завершилось, и дело в отношении нее готовятся передать в суд. Бывший народный депутат подчеркнула, что по статье об умышленном убийстве ей может грозить высшая мера наказания.
Как писал OBOZREVATEL:
10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса "Партии регионов".
После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.
Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.
В конце апреля суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Кроме того, 24 мая Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате.
По ее словам, суть дела в том, что автомат добыт в бою ее мужем при освобождении Мариуполя, а значит – нелегально.