ГБР вручило Черновол подозрение в убийстве на Майдане. Документ

Таша Адамович Общество 16:46, 15.12.2020 Обновлено: 18:11, 15.12.2020

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол подозрение в якобы убийстве на Майдане.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Черновол также обнародовала копии врученных ей документов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Всем спасибо, поддерживающим меня сегодня, и всем, с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот только что вручили обвинение за участие в Революции Достоинства", – написала она.

О том, что ей должны вручить указанное обвинение, активистка написала на своей странице в Facebook 14 декабря. Она отметила, что обвинения против нее сфальсифицировали. А то, что происходит, назвала "расправой над ней и актом устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом".

Вручение обвинения Черновол означает, что следствие завершилось, и дело в отношении нее готовятся передать в суд. Бывший народный депутат подчеркнула, что по статье об умышленном убийстве ей может грозить высшая мера наказания.

Черновол показала копии документов обвинения
Facebook Татьяна Черновол
Она опубликовала их в соцсети
Facebook Татьяна Черновол
По словам Черновол, дело сфальсифицировано
Facebook Татьяна Черновол
Дело в отношении активистки готовятся передать в суд
Facebook Татьяна Черновол
Черновол назвала дело "запугиванием активистов Майдана"
Facebook Татьяна Черновол
Пост активистки в соцсети
Facebook Татьяна Черновол

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