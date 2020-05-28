ГБР устроило очередную провокацию в Музее Гончара: вручили сомнительные документы и сбежали

Представитель Государственного бюро расследований посетил Музей Гончара, который недавно штурмовали спецназовцы, и предоставил документ о якобы аресте 42 картин.

После этого он попросил директора учреждения Петра Гончара написать от руки о получении этого документа и его ответственность, однако не позволил сделать даже копию записки. Об этом рассказала медиа-координатор Музея Юлия Новосельцева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролььте до конца).

"Сегодня, 28 мая приблизительно в 13:30, в музей пришли люди. Представившись представителями ГБР, издалека показали свои удостоверения Петру Ивановичу. Один из них представился следователем. Предоставил документ об аресте 42 картин. И попросил написать от руки о получении этого документа и его ответственность. Копию этой записки он не дал. Сфотографировать этот документ Петру Ивановичу также не дал", – написала она.

Новосельцева уточнила, что человек, который представился следователем ГБР, отказался отвечать на любые вопросы, а после требования предъявить документ и дать его сфотографировать, начал убегать.

"Мы прошли с ним к мосту Патона, но он потом попал в машину без номеров, наехал мне на левый ботинок и уехал. Любят цирк. Будет вам цирк! Еще добавлю, что он отказался отвечать на все другие вопросы. Сказал "пишите в ГБР, разъясним вам в разумные сроки", – написала Новосельцева.

Она добавила, что этот следователь был одним из представителями ГБР, который участвовал в штурме Музея Гончара 26 мая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко из-за якобы незаконной покупки им произведений искусства.

Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос – с помощью записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

После штурма ГБР из музея исчезли выставлены в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

28 мая активисты заметили под Музеем Гончара спецназовцев, участвовавших в штурме здания.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!