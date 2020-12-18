ГБР провело обыски в доме киевского бизнесмена

В четверг, 17 декабря, в помещении киевского бизнесмена Рустама Джамбулатова был проведен обыск. Как видно из процессуальных документов, официальной целью приезда 17 декабря работников Государственного бюро расследования была якобы вероятная причастность Джамбулатова к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

Нашей редакции стало известно, что территориальным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование преступлений по возможному превышению властных полномочий и растрате имущества, что касается продажи пула активов неплатежеспособных банков №GL12N 212456.

Указанные торги проводились по заказу фонда гарантирования вкладов и имели целью продажи активов АО "ВТБ Банк", АО "Дельта Банк", ПАО "ФИДОБАНК" и АО "Банк "Финансы и Кредит". Как усматривается с сайта Prozorro, торги по указанному лоту было отменено ФГВФЛ. В общем, желающими купить указанный пул выступили ООО "БИЗНЕСРЕСУРС-Украина", ООО "ФК "ИНВЕСТОХИЛЛС ВЕСТА", ООО "КРЕДИТ Инвестмент Групп" и ООО "ФИНАНСОВАЯ ОФЕРТА", директором которой тогда был Рустам Джамбулатов. Вот только непонятно, откуда у правоохранителей такой интерес именно к Джамбулатову и компании, которой он руководил в ноябре 2019 года, несмотря на то, что она не предложила самую высокую цену на аукционе и на могла быть победителем. Возможно, это связано с тем, что в декабре 2019-го компания, руководителем которой был Джамбулатов, ООО "Финансовая Оферта" стала победителем по приобретению пула активов, в состав которого входили права требования к компаниям "Ужгородский Турбогаз", "Киевский судостроительный – судоремонтный завод", гостиница "Салют" и "Химреактив", что принадлежали депутату-беглецу Константину Жеваго.

Как уже стало понятно во время следственных действий в помещении бизнесмена, это были обычные "гастроли", целью которых было создание давления на бизнесмена. Интересно то, что на момент проведения обысков Джамбулатов находился вне территории Украины, а свидетелями всех незаконных и абсурдных действий правоохранителей стали жена и дети бизнесмена, которые в тот день благодаря стараниям правоохранителей даже не смогли попасть в школу.

По предварительной оценке адвокатов, процессуальные документы, которые стали основанием для проведения обысков в доме бизнесмена, приняли с многочисленными нарушениями законодательства и вообще не должны были приниматься. Как нам сообщили представители бизнесмена, они планируют привлечь к ответственности виновных лиц, являющихся заказчиками и исполнителями незаконных обысков.