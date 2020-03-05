ГБР потребовало доступа к документации "Прямого": на канале отреагировали

Телеканал "Прямой" 3 марта получил решение Печерского районного суда Киева, согласно которому канал обязан до 18 марта предоставить следователям ГБР, временный доступ к вещам и документам (с возможностью их изъятия).

Фото постановления появилось на сайте канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Руководство канала заявило, что считает решение незаконным и необоснованным, и таким, которое вынесено незаконным составом суда, ведь надлежащим судом для рассмотрения данного ходатайства является Шевченковский районный суд города Киева. ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева.

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Кроме того, рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала, что является грубым нарушением требований уголовного процессуального закона.

"Более того, большинство документов, которые хотят получить следователи находятся в государственных реестрах, доступ к которым и так есть в ГБР. В частности речь идет об Уставе телеканала, свидетельстве и патентах объектов интеллектуальной собственности, реестре движимого и недвижимого имущества, а также всей поквартальной финансовой отчетности", – сказано в заявлении телеканала.

Именно поэтому телеканал такие действия ГБР и Печерского суда рассматривает как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации, а потому будет обжаловать это решение в судебном порядке.

"Подчеркиваем, что даже несмотря на то, что такие действия являются незаконными, чтобы не создавать искусственных оснований для проведения обыска, из-за невыполнения Постановления суда, телеканал намерен предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия", – заявили на канале .

prm.ua

prm.ua

prm.ua

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в студию телеканала "Прямой" вечером 7 ноября в эфире ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием. За несколько секунд стало понятно, что "захват" оказалось постановкой, однако она очень напугала некоторых зрителей в студии.

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