ГБР обязали расследовать возможные фальсификации в деле Шеремета

Суд отменил постановление о прекращении производства по возможной фальсификации уголовного производства в отношении гибели журналиста Павла Шеремета, ранее закрытого в Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице адвокатского объединения "OK Legal". Так, адвокат обвиняемой медсестры Яны Дугарь Виталий Коломиец обжаловал в суде решение ГБР прекратить дело о возможной фальсификации экспертизы походки Дугарь.

Судья Владимир Бугель решил удовлетворить жалобу адвоката и постановил возобновить уголовное производство.

Защита считает, что единственное доказательство причастности Дугарь – экспертиза – имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство.

Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.

Решение суда OK LEGAL / Facebook

"Отдельные должностные лица Государственного бюро расследований покрывали фальсификаторов дела Шеремета особенно упорно. Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Ну как "порасследовали": допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали и точка – вынесли постановление о закрытии", – сказано в сообщении.

OK LEGAL / Facebook

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