ГБР обязали расследовать возможные фальсификации в деле Шеремета
Суд отменил постановление о прекращении производства по возможной фальсификации уголовного производства в отношении гибели журналиста Павла Шеремета, ранее закрытого в Государственном бюро расследований.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице адвокатского объединения "OK Legal". Так, адвокат обвиняемой медсестры Яны Дугарь Виталий Коломиец обжаловал в суде решение ГБР прекратить дело о возможной фальсификации экспертизы походки Дугарь.
Судья Владимир Бугель решил удовлетворить жалобу адвоката и постановил возобновить уголовное производство.
Защита считает, что единственное доказательство причастности Дугарь – экспертиза – имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство.
Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.
"Отдельные должностные лица Государственного бюро расследований покрывали фальсификаторов дела Шеремета особенно упорно. Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Ну как "порасследовали": допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали и точка – вынесли постановление о закрытии", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
Напомним, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.