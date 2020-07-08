ГБР обвинило Корецкого во лжи и спекуляциях

Государственное бюро расследований обвинило руководителя следственной группы Олега Корецкого, который ведет большинство дел против Порошенко, в спекуляциях в связи с его увольнением.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало на официальном сайте и на странице Facebook. Отмечается, что предстоящее увольнение связано с "фактами" слива "служебной информации по уголовным производствам, которые нашли свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа".

Вместе с тем, заявление Корецкого о давлении на него в ГБР назвали таким, что не соответствует действительности и является политически мотивированным.

"Кроме того, действия указанного работника ГБР содержат отдельные признаки уголовного преступления, а именно разглашение сведений досудебного расследования. Управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях указанного работника Бюро", – отметили в заявлении.

В то же время самого Корецкого в заявлении обвинили во лжи, заявив, что он якобы неоднократно "обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному (Порошенко – ред.)".

"Учитывая то, какими средствами массовой информации распространяются указанные сведения, лишний раз подтверждаются попытки одного из фигурантов уголовных производств, которые расследуются ГБР, осуществлять информационное и политическое давление на орган досудебного расследования", – считают в ГБР.

Корецкого обвинили в спекуляциях и лжи. Facebook ГБР

Корецкого обвинили в спекуляциях и лжи. Официальный сайт ГБР

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