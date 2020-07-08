ГБР обвинило Корецкого во лжи и спекуляциях
ГБР обвинило Корецкого во лжи (фото: Патриот Донбасса).
Государственное бюро расследований обвинило руководителя следственной группы Олега Корецкого, который ведет большинство дел против Порошенко, в спекуляциях в связи с его увольнением.
Соответствующее заявление ведомство опубликовало на официальном сайте и на странице Facebook. Отмечается, что предстоящее увольнение связано с "фактами" слива "служебной информации по уголовным производствам, которые нашли свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа".
Вместе с тем, заявление Корецкого о давлении на него в ГБР назвали таким, что не соответствует действительности и является политически мотивированным.
"Кроме того, действия указанного работника ГБР содержат отдельные признаки уголовного преступления, а именно разглашение сведений досудебного расследования. Управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях указанного работника Бюро", – отметили в заявлении.
В то же время самого Корецкого в заявлении обвинили во лжи, заявив, что он якобы неоднократно "обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному (Порошенко – ред.)".
"Учитывая то, какими средствами массовой информации распространяются указанные сведения, лишний раз подтверждаются попытки одного из фигурантов уголовных производств, которые расследуются ГБР, осуществлять информационное и политическое давление на орган досудебного расследования", – считают в ГБР.
Корецкого обвинили в спекуляциях и лжи. Facebook ГБР
Корецкого обвинили в спекуляциях и лжи. Официальный сайт ГБР
Как сообщал OBOZREVATEL:
пятый президент Украины рассказал о том, что руководитель следственной группы ДРБ Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко;
Также Корецкий заявил, что бывший адвокат Януковича, заместителя директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал об отсутствии состава преступления в деле.