"Копируют российских следователей": в деле пленных моряков произошел новый поворот

Судебная экcпертиза, назначенная по делу пленных моряков, предлагает решить, были ли допущены нарушения военнослужащими выполнявшими задание, и привели ли они к тяжким последствиям. Такая же экспертиза в РФ дала положительные ответы.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков, добавив соответствующее фото. По его словам, вбросы о том, что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков - объяснения в пользу бедных.

"Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ на него. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой", - отметил Новиков.

Илья Новиков

От отметил, что ФСБ России очень похожую экспертизу по Керченскому делу, провели еще в июне. Она как раз подтвердила все подозрения ДБР: моряки и другие неустановленные украинские лица действительно были во всем неправы, а русские пограничники - правы.

"Так что может насчёт отказа от правовой помощи со стороны России ДБР тоже ещё передумает. Как говорили в одном старом кино, "это может быть началом красивой дружбы", - написал адвокат.

Он добавил, что общался с директором ДБР Романом Трубой в эфире Радио Свобода, речь шла о "делах Порошенко".

"Я тогда спросил, понимает ли ДБР, что их расследование по захвату кораблей в Керченском проливе фактически исходит из той же версии, что российское (что причиной инцидента была военная провокация со стороны украинского руководства) и работает против линии МЗС Украины? Труба ответил, что ДБР вне политики, за правовой помощью к России они не обращались, следствие ведётся исключительно в Украине.

Он особо подчеркнул, что украинских моряков, вернувшихся из плена ни в чем не подозревают ("мы не расследуем действия моряков, которые находились на кораблях, мы расследуем действия руководства государства, которое отдавало соответствующие приказы, чтобы корабли туда были направлены")", написал Новиков.

Однако, по его словам, экспертизу все же назначил судья Вовк со второй попытки, первый раз ту же самую экспертизу назначил судья Матийчук, но ее пришлось переназначать, так как в тот период производство было вообще закрыто.

Facebook \ Илья Новиков

Как писал OBOZREVATEL, ранее адвокат Игорь Головань заявил, что следователи ГБР вместе с ФСБ расследуют так называемое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву.

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