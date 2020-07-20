ГБР интересует именно "Прямой" и другие медиа, которые имеют проукраинскую позицию, – Княжицкий

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию, и нет никаких оснований для преследования его силовыми органами.

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"В студии "Прямого" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам. Другой вопрос – почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий рассказал, что руководство Бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен прекратить свою деятельность.