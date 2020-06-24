Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за паводка. Видео

Общество 07:56, 24.06.2020 Обновлено: 09:06, 24.06.2020

Из-за паводка на Буковине газоснабжение в Черновицкой области оказалось под угрозой.

Об этом в Facebook сообщил руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров. Давление в газопроводе поддерживают из резервного направления (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По состоянию на вечер 23 июня от газоснабжения отключили село Користувата, Бурда, Ревне, Стрелецкий Кут и Новые Драчинци Кицманского района.

А в селе Бобовцы Сторожинецкого района вода снесла мост и подмыла газопровод.

Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за паводка
(Facebook Олега Никонорова)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили сначала второй (оранжевый), а утром 23 июня третий (красный) уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности.

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