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''Гаубица через подушку'': украинская журналистка доказала очередной фейк ''на от**ись'' от россиян

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Российские пропагандисты в очередной раз соврали об обстреле украинских ВСУ, которые якобы взорвали ЗИЛ с мирными донецкими электриками.

На чистую воду пособников оккупантов вывела украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней программе.

"Сумасшедшие украинские каратели продолжают стрелять в электриков? Но солдат "ДНР" из этого же сюжета утверждает, что не слышал звука полета: "Вообще ничего, даже звука выхода не услышал. Бах? Ну тут бахает постоянно". Слушайте, ну вы уже вообще на от**ись делаете сюжеты! Человек в вашем же ролике опровергает слова, сказанные за минуту до этого! Человек не слышал ни звука выстрела, ни звука полета снаряда – машина бах и загорелась!" - рассуждает ведущая, анализируя пропагандистское видео.

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Соколова посмеялась над выдумками россиян:

"Нет, ну наши могли, конечно, стрелять из гаубицы с глушителем, либо через подушку, либо через огромную бутылку "Спрайта" - все-таки это правдоподобнее", - шутит она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель-террорист Прилепин разразился бредовым фейком о Донбассе.

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Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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