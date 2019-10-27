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27 октября • обновлено в 19:35
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Гастроли украинских звезд в Крыму: министр культуры сделал неожиданное заявление

2.2т Читать материал на украинском

Министр культуры Украины Владимир Бородянский назвал украинских звезд шоу-бизнеса, которые выступают в аннексированном Крыму, очень смелыми людьми.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", сделав акцент на том, что запрета на пересечение административной границы нет (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Давайте так. Мы же должны определиться. В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинские контексты и украинский нарратив, то я считаю, что это очень смелый человек", – заявил Бородянский.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

radiosvoboda.org

Когда журналист спросил, что будет, если артист будет доносить этот украинский нарратив и его там арестуют, министр культуры ответил:

"Я сказал: очень смелый человек! Как я отношусь? Как к чрезвычайно смелому человеку".

"То есть это хорошо?" – уточнил журналист и получил ответ Бородянского: "Это рискованно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородянский попросил прощения у Гонтаревой. Он извинился за скандал с "Кварталом 95" и хором "Веревки".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Продовжуючи логіку міністра. У сміливого артиста має бути сміливий репертуар. То що міністр культури України скаже про сміливий репертуар? Як він його контролює у Криму? Нехай "поп*зд*ть" про сміливість ЛОХу.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А западэнские заробитчане в Крыму, так вообще герои)))
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