"Ганьба!" На Волыни люди не пустили на работу судью-взяточника

На Волыни местные жители преградили путь к работе судье Киверцовского райсуда Ивану Подгорному, который в далеком 2010 году погорел на взятке.

Они потребовали, чтобы чиновника засадили за решетку. Видео с места инцидента опубликовало на своей странице в Facebook издание "Сила правды" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на видеозаписи видно, что толпа волынян с криками "Ганьба!" буквально не дала пройти судье на свое рабочее место. Даже присутствующие на месте правоохранители никак не смогли посодействовать Подгорному.

Толпа волынян с криками "Ганьба!" буквально не дала пройти судье на свое рабочее место Скриншот из видео

Как сообщает Inforesist, судья Иван Подгорный в 2010 году вернул из-под ареста автомобиль, который был конфискован у хозяина за вождение в пьяном виде. За это решение ему обещали 4 тысячи гривен. Полтысячи судья получил, а остальное ему принесли меченными купюрами сотрудниками СБУ. Подгорного задержали в его кабинете.

В 2012 году Ровенский райсуд присудил ему три года тюрьмы с испытательным сроком в два года. Но приговор был обжалован и обвиняемый получил условный срок. В 2016-м "взяточника" снова осудили на пять лет лишения свободы с конфискацией одной шестой части имущества.

На Волыни люди не пустили на работу судью-взяточника Скриншот из видео

"Опять апелляция. Без результата — в марте 2017 года апелляционным судом приговор оставлен в силе. Через два месяца после этого Подгорный пожаловался и Высший спецсуд приостановил исполнение приговора по причине состояния здоровья осужденного", — пишет издание.

Помимо этого, при рассмотрении дела выяснилось, что Подгорный "не брезговал брать взятки в виде бензина, обедов в ресторанах, транспортных услуг, бытовой техники, клубники и сена для кроликов".

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный, которого в апреле 2016 года приговорили к пяти годам лишения свободы, не отбывает наказание. Кроме того, другая часть приговора — конфискация имущества — также не выполнена.

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