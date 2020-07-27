Гамбургеру – 120 лет: история успеха знаменитой булочки с котлетой
Ровно 120 лет тому назад, 27 июля 1900 года, был продан первый в мире гамбургер. Это произошло в США, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут.
День, когда гастроном Луи Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс с соусом и листиком салата между двумя круглыми булочками, считается днем рождения гамбургера. Подробнее об истории этого блюда и о том, как оно завоевало мировую популярность, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Гамбургер: история названия
Название знаменитого сэндвича происходит от города Гамбург в Германии. Именно там впервые стали отбивать мясо, перед тем как подавать его к столу.
А в 19 веке через порт Гамбурга европейцы массово эмигрировали в США. Те из них, кто открывал собственные заведения в Америке, обязательно включал в меню знаменитый гамбургский бифштекс.
Первая слава
Широко известными гамбургеры стали в 1904 году, после Всемирной выставки в Сент-Луисе. А в 1921 году в штате Канзас, США, открылась сеть закусочных White Castle, в меню которых гамбургеры входили как основное блюдо.
Сеть кафе Wimpy Grills первой начала продавать гамбургеры по низким ценам, наладив технологию поточного приготовления и затрачивая на обслуживание посетителя менее одной минуты.
Всемирная популярность
Однако наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's, первый ресторан которой открылся в 1955 году в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс.
Сеть заведений корпорации быстро распространилась по всему миру; McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
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