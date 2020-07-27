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Гамбургеру – 120 лет: история успеха знаменитой булочки с котлетой

Анна Паскевич
Общество
1,7 т.
27 июля считается считается днем рождения гамбургера

27 июля считается считается днем рождения гамбургера. Фото: unsplash.com

Ровно 120 лет тому назад, 27 июля 1900 года, был продан первый в мире гамбургер. Это произошло в США, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

День, когда гастроном Луи Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс с соусом и листиком салата между двумя круглыми булочками, считается днем рождения гамбургера. Подробнее об истории этого блюда и о том, как оно завоевало мировую популярность, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гамбургер: история названия

Название знаменитого сэндвича происходит от города Гамбург в Германии. Именно там впервые стали отбивать мясо, перед тем как подавать его к столу.

А в 19 веке через порт Гамбурга европейцы массово эмигрировали в США. Те из них, кто открывал собственные заведения в Америке, обязательно включал в меню знаменитый гамбургский бифштекс.

Наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's. Первый ресторан сети, Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год

Наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's. Первый ресторан сети, Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год reddit.com

Первая слава

Широко известными гамбургеры стали в 1904 году, после Всемирной выставки в Сент-Луисе. А в 1921 году в штате Канзас, США, открылась сеть закусочных White Castle, в меню которых гамбургеры входили как основное блюдо.

Сеть кафе Wimpy Grills первой начала продавать гамбургеры по низким ценам, наладив технологию поточного приготовления и затрачивая на обслуживание посетителя менее одной минуты.

Название гамбургера происходит от города Гамбург

Название гамбургера происходит от города Гамбург unsplash.com

Всемирная популярность

Однако наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's, первый ресторан которой открылся в 1955 году в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

Сеть заведений корпорации быстро распространилась по всему миру; McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел первый фастфуд в СССР: гамбургер стоил 50 копеек.

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