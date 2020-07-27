Гамбургеру – 120 лет: история успеха знаменитой булочки с котлетой

Ровно 120 лет тому назад, 27 июля 1900 года, был продан первый в мире гамбургер. Это произошло в США, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

День, когда гастроном Луи Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс с соусом и листиком салата между двумя круглыми булочками, считается днем рождения гамбургера. Подробнее об истории этого блюда и о том, как оно завоевало мировую популярность, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гамбургер: история названия

Название знаменитого сэндвича происходит от города Гамбург в Германии. Именно там впервые стали отбивать мясо, перед тем как подавать его к столу.

А в 19 веке через порт Гамбурга европейцы массово эмигрировали в США. Те из них, кто открывал собственные заведения в Америке, обязательно включал в меню знаменитый гамбургский бифштекс.

Наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's. Первый ресторан сети, Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год reddit.com

Первая слава

Широко известными гамбургеры стали в 1904 году, после Всемирной выставки в Сент-Луисе. А в 1921 году в штате Канзас, США, открылась сеть закусочных White Castle, в меню которых гамбургеры входили как основное блюдо.

Сеть кафе Wimpy Grills первой начала продавать гамбургеры по низким ценам, наладив технологию поточного приготовления и затрачивая на обслуживание посетителя менее одной минуты.

Название гамбургера происходит от города Гамбург unsplash.com

Всемирная популярность

Однако наибольшей популярностью гамбургеры обязаны компании McDonald's, первый ресторан которой открылся в 1955 году в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

Сеть заведений корпорации быстро распространилась по всему миру; McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

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