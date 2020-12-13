Гафт. И не только он. Я вижу, что украинцы только сегодня приходят к тому, с чем евреи живут столетиями. Есть выдающиеся писатели, актеры, ученые, композиторы, которые одновременно являются публичными антисемитами. От этого Вагнер не перестает быть Вагнером, Достоевский - Достоевским. От этого не теряют своей ценности "Нибелунги" или "Бесы". Просто это нужно осознавать. Как и украинском нужно теперь осознавать, что деятели советской культуры, которых они считали своими, могут оказаться шовинистами и украинофобами.

Критерии в этой ситуации очень простыми. Первый - эти люди являются иностранцами, а не своими, какого бы этнического исхождении - русского, украинского, еврейского - они бы не были.

Второй - надо с уважением относиться к гражданской позиции тех россиян, которые адекватно оценили нападение своего государства на Украине, оккупацию Крыма и Донбасса. Третий - жизненный вклад тех россиян, которые оказались союзниками своего человеконенавистнического режима, надо оценивать с точки зрения того, насколько их творчество и гражданская активность повлияла на ваш собственный развитие - так, как норвежцы сегодня оценивают вклад своего великого соотечественника и сторонника Адольфа Гитлера Кнута Ґамсуна. Если охарактеризовать такое отношение двух словах - это память и скорбь. В Норвегии книжки Ґамсуна издаются, изучается его незаурядная творчество, снимаются фильмы, но нет улиц Ґамсуна. К наследию людей, которые оказались сторонниками путинизма, следует относиться именно так. Надо помнить ту их работу, которая выдержит испытание временем (от большинства останется немного, потому что это культура герметичного мира). Но не ходить по их улицам.