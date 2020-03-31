Гаджеты из СССР: чем хвасталась советская молодежь

Полезные электронные устройства, облегчающие и наполняющие смыслом повседневную жизнь потребителя, которые сегодня называют гаджетами, существовали и в Советском Союзе.

Это и беспроводные наушники, и портативные приставки, и даже электронный очиститель грампластинок, которыми в те времена хвасталась между собой советская молодежь. Подборку одних из самых популярных так называемых гаджетов из СССР собрал портал Pikabu.

"Мираж"

"Мираж"

Это так называемые беспроводные наушники родом из 1975 года, которые назывались "Приставка звукового сопровождения" и были предназначены для беспроводного прослушивания бытовой аппаратуры в пределах комнаты. В самом устройстве был установлен высокочувствительный усилитель, на входе которого была включена низкочастотная катушка, выполняющая роль магнитной антенны.

Примечательно, что выход магнитофона, электрофона, телевизора или приемника нагружался на замкнутую петлю провода, который был растянут на полу или стене комнаты – в петле образовывалось переменное электромагнитное поле, которое и принимала приставка.

"Дружок"

"Дружок"

Устройство для детей, которое выпускалось с 1981 года и было предназначено для переговоров между абонентами на расстоянии до 100-150 метров.

В комплекте было два переговорных устройства, в одном из которых встроен транзисторный усилитель, а в другом – громкоговоритель и кнопка вызова. При этом переключение с приема сигнала на передачу производилось первым переговорным устройством, которое питалось от батарейки типа "Крона". Также в комплекте был двухпроводной кабель длиной 10 метров, а сам набор стоил 10 рублей.

"Альтаир"

"Альтаир"

Внешне это устройство, которое начали производить в 1991-м, похоже на обычную портативную электронную игру, но с одной особенностью – в нем был строенный дозиметр. Поэтому "гаджет", весивший 200 граммов, одновременно предназначался и для измерения уровня радиоактивного заражения. Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы гамма излучения составлял 0,2-20 мкЗв/час.

Радиочастотный пульт "АРЦ-01"

"АРЦ-01"

"Цифровая аппаратура управления моделями" – радиочастотный пульт АРЦ-01, который выпускался с 1989 года. Устройство имело 17 выходов, рабочая частота передатчика составляла 27,12 МГц, а мощность излучения – не менее 10 мВт. При сохранении устойчивой связи, от приемного устройства (игрушки) пульт управления можно было максимально отдалить примерно на 20 метров.

"Электра-001"

"Электра-001"

Устройство начали выпускать с 1990 года, оно пользовалось спросом у меломанов, как электронный очиститель грампластинок – с его помощью можно было удалить пыль и снять статический заряд с винила. Работал прибор от сети 220 В, а время очистки им одной стороны пластинки не превышало двадцати секунд. При этом габариты "гаджета" за 11 рублей составляли 110х60х45 мм, а вес – 250 граммов.

"В3-1RМ2И" pikabu.ru

"В3-1RМ2И"

Такое оборудование, датированное 1985 годом, было предназначено для поиска электропроводки или радиотрансляционной сети при ремонте жилья. В частности, при приближении к электропроводке без нагрузки можно было слышать фон 50 Гц на расстоянии до 10 сантиметров, а с нагрузкой расстояние увеличивалось до 30-50 сантиметров. Тогда как при приближении к радиотрансляционным проводам слышалась даже первая радиопрограмма.

"Мелодия"

"Мелодия"

А вот это – суперпопулярный дверной звонок под названием "Устройство сувенирное музыкальное". В его корпусе также было предусмотрено место для хранения письменных принадлежностей и ключей от квартиры. При этом устройство имело два варианта подключения: обычной кнопочный и контактный, который срабатывал на открывание двери. Хотя звонок исполнял только одну мелодию, а для его питания требовались два элемента А-343.

"Детская логическая машина"

"ДЛМ"

Полное название игрушки – "Детская логическая машина", которая предназначалась для детей среднего и старшего школьного возраста. Этом была упрощенная аналоговая вычислительная машина, работающая в двоичной системе счисления. Программирование осуществлялось при помощи штекеров, а ввод данных с помощью переключателей. Машина могла отвечать на вопросы, приведенные в инструкции, а также решать логические задачи.

"Сигнал-201"

"Сигнал-201"

Такой себе предвестник "умного дома" с 1990 года. К устройству можно было автоматически, по заранее заданным программам, подключать электроприборы, а также включать и отключать 16 раз каждый. К таким относились телевизор, зарядное устройство для аккумулятора, электролампы, вентилятор и увлажнитель воздуха, электрическое освещение, радиоприемник и магнитофон, но самое интересное – насосы для полива сада.

"Электроника Е1-04"

"Электроника Е1-04"

Это одна из лучших компактных цветомузыкальных установок в СССР, которая выпускалась с 1981 года. Ее конструкция позволяла разделить частотный спектр на четыре полосы, соответствующие четырем цветам. Зависимо от фонограммы и перепадов уровня сигнала от тихого к громкому, лампы динамически меняли цвет и силу света. Общая мощность устройства составляла около 400 Вт, а стоило оно 145 рублей.

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