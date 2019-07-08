"Гадят на могилы и плюют в души": Цимбалюк ответил России на идею телемоста

Общественный взрыв, который спровоцировала идея российских пропагандистов Кремля провести телемост с каналом Виктора Медведчука NewsOne, является вполне прогнозируемым.

Однако если действия России в этой ситуации объяснимы (она ведет информационную войну), то позиция некоторых продажных украинских журналистов вызывает недоумение и презрение. Такую категоричную позицию по поводу разгоревшегося скандала выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Буквально на днях в Грузии произошел общественный взрыв после того, как православный депутат от КПРФ уселся в кресло спикера грузинского парламента. Идея "телемоста" – это примерно то же. Это когда в открытую гадят на могилы, врут, плюют в души живым. Они питаются нашими эмоциями", – сказал он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Журналист убежден, что все это делается для того, чтобы кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук, получил максимум на предстоящих выборах в Верховную Раду. И именно с этой целью весь российский агитпроп активно "топит" за одиозного политика, подчеркивает Цимбалюк.

"Если с россиянами все понятно, они являются солдатами информационной войны (ну, эти, конечно не рядовые, а генералы, может быть, даже генерал-лейтенанты), то наши в данном случае у меня вызывают ассоциацию людей с пониженной социальной ответственностью, которые выполняют любые желания в любой сфере за деньги. Кроме отвращения никаких других чувств не вызывают. Это не про журналистику", – возмущенно добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne попытался объяснить скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

Он апеллировал к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверял, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

После массового возмущения украинской общественности NewsOne все же отменил телемост и пожаловался на угрозы расправы над сотрудниками.

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