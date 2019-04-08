"Гаага-мама дождется": Цимбалюк приструнил известного сербского снайпера "ДНР"

Журналист Роман Цимбалюк предупредил сербского снайпера "ДНР" Деяна Берича, который зачастил на брифинги к спикеру МИД РФ Марии Захаровой, что он предстанет перед Гаагским трибуналом.

Кроме того, украинец возмутился из-за того, что Захарова пыталась прикрываться террористом во время спора о пленных россиянах. Жесткую речь по этому поводу Цимбалюк озвучил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К ней его подтолкнуло предложение спикера МИД РФ пообщаться на темы Донбасса и пленных с Беричем в отдельной комнате, которую она якобы может им предоставить.

Цимбалюк и Берич

"Этот человек — известный сербский снайпер "Деки". А теперь он ходит на брифинги к Марии Владимировне. И, кстати, он почему-то тоже не интересуется судьбой таких же орков, как он, которым повезло меньше и которые находятся у нас в плену. А Мария Владимировна, я так понимаю, нашла себе защитника в лице данного человека. Комнату нам хочет предоставить. Ну, честно говоря, мне не о чем говорить с военными преступниками. Надеюсь, Гаага-мама таких "героев" рано или поздно дождется", — ярко ответил агрессорам и их пособникам Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, завсегдатаем брифингов Захаровой скандальный Берич стал в начале марта. Там он представляется журналистом пропагандистского издания PolitRussia.

В середине декабря Берича с пресс-картой этого ресурса видели во временно оккупированном Донецке. Вместе с наемником в город приехал также известный пропагандист Грэм Филлипс.

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