На дворе 2018 год, но не везде. По крайней мере в оккупированом рф Донецке точно не этот год. Да и столетием на порядок ошиблись. Не спорю, может в москве-воронеже-воркуте или прочих жопах цивилизации все прям мечтают с детства о том, чтобы был комендантский час у них в городах.

Ну а хули? Зато и выспишься, и дома всегда вовремя, и документы никогда дома не pабываешь, и день всегда можно распланировать до последней маршрутки. Еще б расстрелы по субботам, суды над врагами народа и вообще не жизнь,а сказка была б. Только россияне-совкодрочеры мечтают ходить в пилотках с айфонами и писать хрень в американском интернете о том, какая ж су*а колбаса вкусная теперь, а войну на Востоке Украины воспринимают как сериал типу санта-барбары. Россиянам абсолютно на русскоговорящих, об этом говорит даже стекловата на улицах Донецка.

Ну а пока потомки свиней и собак плюются ядом и уже ищут где б в интернете купить дида на палочке на 9 мая, я расскажу что такое комендантский час в Донецке. Без прикрас, без вылизанных сюжетиков для пензенского быдла или воронежских алкашей. Поехали.

Итак, первое, что ты знаешь в оккупации - ты никто и зовут тебя никак. У тебя есть одно право - сдохнуть. Права человека и т п хрень - это все от лукавого. Ты холоп, а чмо в камуфляже - твой прокурор, адвокат и судья в одном лице. Ты не имеешь права голоса перечить тому, кто в камуфляже, не имеешь права спорить с ним или не соглашаться с ним.

Это называется свабоддда па-рюцки.

Для тех, кто не в курсе, комендансткий час действует в Донецке с 23-00 до 5 утра. Штраф за нарушение так называемого комендантского часа может быть разный: от рабства на благо захараста до расстрела на месте и одновременного посвящения тебя в агенты Хунты. Кстати, интересная закономерность: военная техника начинает ездить по Донецку с наступлением темноты+обстрелы начинаются в основном тоже в темное время суток. Как по мне, то коллаборанты и русские оккупанты придумали таки шось свое-они придумали стиль войны под названием "упырь-криг". Ну или "вурдалак стайл".

Но вернемся к коменданскому часу. То, что у вас в руках современный гаджет и вы можете пользоваться благами цивилизации, которые придумали отнюдь не якутские инженеры, еще не означает то, что прав у вас в Донецке больше, чем у табуретки на кухне. И вообще мобильные телефоны - это злое зло в темное время суток в Донецке, ибо мало ли что у вас там в телефоне есть крамольного.

Итак, для тех, кто считает ,что Хунта его пииииз*ец как притесняет, повторяю и объясняю на пальцах: в Донецке ты, дебилушка, будешь дома кушать кашку в 22-00 максимум, ибо банально посидеть на лавочке и попить пивка в городе - это шанс стать диверсантом. Неважно, диверсант ты или нет ,важно везение: если захотят из тебя сделать на камеры рос тв американского наемника, то так оно и будет - тебя тупо примут патрули и с помощью пыток ты все споешь песенку о несчастном диверсантике. Поэтому мирные, ну то есть гражданские, предпочитают с работы ехать тупо домой вечером, не*уй судьбу испытывать.

Повторяю еще раз, для тех кого рожали на бетонный пол в пензе: вся твоя жизнь Донецке - это на работу, с работы в магазин и домой. Если не забыл документы. Если забыл документы - лучше потеряй работу и не иди туды без документов, бо если примут без аусвайса тебя патрули... Ну, ты в курсе- лечиться после православных побоев и дорого, и нечем, ибо типа лекарства, которые везут из рф, даже местные упи**еные роспропагандой называют фуфломицином.

Ну а пока потомки нквд-истов и вертухаев плюются ядом, я продолжу показывать то, что не покажет ни один российский тв канал. Итак, как все поняли, прав человека в Донецке нету, комендантский час с 23 до 5 утра,документы нужно носить всегда с собой, по улицам после 22 00 лучше не ходить,ибо диверсантом станешь. Теперь проедемся танком по роспропагандистам снова.

Врядли так называемые оккупационные сми расскажут о том, что за план по задержанным за нарушение упыриного часа, тьфу блд, комендантского, у коллаборантов премии есть. Премия за ловлю гражданских военными - это 30% от оклада полицая, если ты наловил диверсантов дохуа. В связи с этим, я хотел бы задать 2 неудобных вопроса дебилоидам из барнаулов.

Объясните, каким су*а образом можно планировать количество задержанных из числа гражданских в темное время суток? Какой идиот решил, что можно составить план на поимку потенциальных диверсантов вечером и почему, ну то есть какой дал*айоб, решил, что диверсанты ходят ночью только?

Бубубу, хватит мычать. Если кто не понял, мы выяснили простую фишку: чем больше гражданских полицаи поймают в Донецке, тем выше премия. А*уено, правда? Это свобода по дынырийски называется, а в Украине рабы живут, не путайте. Я вообще удивляюсь, почему гражданских до сих пор сетками рыболовными не ловят, это ж сколько бабла полицаям не доходит в карманы.

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Вообще, для общего развития, объясняю, ху из так называемые патрули или коллаборанты - это те, кто веруют в распятых мальчиков, бетмена с Житомира, фосфорные бомбы тернопольского разлива и прочую хрень. Также это шобло носит камуфляж и вооружено, воняет шопиз*ец [дынырийская форма воняет так, что даже фейри если принимать вовнутрь,то х*р выветрится запах, жители оккупированых в курсе]. Интеллекта у этого двуного биоробота... Не, не биоробота, точнее биомусора на двух ногах, как у ижевского 8-ядерного смартфона. Не знаете название ижевского смартфона? Правильно, полицай или патруль тоже не знает, а слово интеллект не внесено в его базу знаний, оно заменено на слова - бухай, рыгай, диверсанта поймай.

Кстати о премиях за задержанных гражданских в типа комендантский час. Врядли оккупационные типа сми говорят о том, что если полицаи приведут за месяц 10 гражданских, которые нарушили комендантский или просто криво посмотрели куда-то, то премию можно получит ь- целых 1000 фублев. Су*а, это ж по 1,5 бакса за тушку почти, деньжищи то какие.

Эээ! Жители Черновцов, вы куда всей толпой собрались переезжать в Донецк уже сегодня? Ждите своей очереди. Я понимаю, шо хочется побыть никем и всегда быть дома к 22 00, но вы ж не одни такие желающие. Ждите пока.

Кстати, если не ошибаюсь, то за повторное задержание за нарушение комендантского в Донецке штраф 2500 фублев в карман захараста. Ну то есть типа рьеспублихи-хи. Не хочешь башлять? Выход есть! Получи 15 суток рабства. Да, официально тебя типа задержат как при ссср на 15 суток, но что конкретно с тобой за эти 15 суток может произойти - это загадка по типу - почему на рф не сбросили до сих пор бомбу с презервативами? Ответ вроде бы и простой, но и сложный одновременно.

Да, есть шанс откупиться от прогулки в на опорный пункт к полицаям, если нарушил комендантский. Но тут все зависит от случая: если тебя приняли типу полицаи, менты то есть, и у них хорошее настроение, то готовь с женщины 500 фублев с человека, а с мужчины от 1000 фублев наличными. Но это если ты докажешь,что шел домой и чуть не успел, а полицаи по прописке в паспорте в этом удостоверятся. Если попался в отдаленном районе с пропиской не того района - молись, бо ты уже одной ногой диверсант.

Кстати, патрули из полицаев тоже жрать хотят. Они не хотят 15 баксов за 10 человек, они хотят наличку. Поэтому часто делают от такой финт ушами: допустим тебя задержали в 22 30, ну типа документы проверить. Тебя обыскали, допросили, глянули шо там у тебя в телефоне есть и отпустили. А на часах 22 55. Ну а тебе домой минут 15 топать еще пешком. И шо? И все, бабло доставай, это лайфхак по дынырийски, а не чебурашка из дерьма с якуйтской электронной начинкой внутри. В итоге, полицаи заработали бабло, а ты нарушил комендантский час и все почти честно. Бугага, лошара.

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Короче, если ты с девушкой или супругой хочешь выйти погулять вечером, то запомни: нужно иметь документы при себе и минимум 1500 фублев в кармане, иначе не*уй с хаты выходить. Иначе всякое может быть и всякое может случиться. Если попадете на именно военных патрулей, то вообще пиз*ец - вас тупо повезут в военную комендатуру, где сначала дадут по мордасам, несмотря на пол и возраст, а потом вы вместе будете доказывать теорему не пифагора, а теорему - янедиверсант, б*я буду.

Кстати, ночные клубы закрываются в 22 00 в Донецке. Проговорите это вслух еще раз. Чувствуете запах свободы? Нет? Вот ты и попался, русофоб поганый . Магазины тоже в 95 % случаев закрываются в 22 00. И по*ер, что не ходят в это время маршрутки, такси вызывай и ехай себе. Правда, дозвониться на такси чтобы, ты залаживай 30 минут на это дело, бо никто гарантий не дает шо ты дозвонишься вообще.

Аптеки тоже к 22 00 в Донецке закрываются. Хочешь купить лекарство в 12 ночи? Хоти себе, захарченко без бронежилета в туалет хочет сходить, значит и ты потерпишь. Всем насрать, что тебе срочно нужно купить таблетки, дома сиди, диверсант б*я. Выйдешь после наступления комендантского- или под танк попадешь ,или к патрулям попадешь. Что хуже? Как по мне, то лучше под тан к- это быстрая смерть без мучений. А вот что с тобой случится после попадания в лапы патрулей - это еще та загадка. Могут и отпустить, а могут и тупо пристрелить. Могут бензопилой порубить и выбросить, могут на подвал кинуть и выкуп попросить. Рюцкая смекалка - она такаааая загадочная. Не смешно? Зато правда.

Мораль: желаю всем россиянам, которые поддерживают политику путина жить с е*учим комендантским часом вечно. С неуважением, житель окупированого рф Донецка

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