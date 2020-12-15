Фронтовой медик поделился трогательной историей о благодарности воина ВСУ за спасенную жизнь

Фронтовой медик, священник Николай Половый рассказал о трогательной встрече с незнакомым защитником Украины на вокзале и его благодарности за спасенную жизнь.

Историей мужчина поделился на личной странице в Facebook, отметив, что особый случай произошел прямо посреди вокзала в Фастове, когда он ждал электричку на Киев. Медик был одет в военную форму, поскольку ехал на ротацию, а потому очень контрастно смотрелся на фоне гражданских людей вокруг.

"Ко мне подходит мужчина, пристально рассматривает шевроны "Госпитальеров" и медицинский крест. А потом обнимает, плачет и не отпускает меня." Братик, я жив, потому что вы меня вытащили с минного поля, когда ПОМка (противопехотная осколочная мина. – Ред. ) меня порвала", – говорит плача", – вспоминает Половый.

Медик рассказал, что во время разговора воин рассказал ему о своем удивительном спасении – мужчине удалось выжить даже несмотря на то, что в голове остались два осколка. Из рокового боя, просто под обстрелом, защитника на себе также вытащил медик. Воин просил спасителя оставить его, чтобы сберечь хотя бы свою жизнь, но тот лишь ответил: "Не парься! Тебе еще рано в рай!".

"Вот такая встреча! Вокруг люди были очарованы его рассказом и слушали тихо, как мыши. А затем сильно обнялись, и он поехал в сторону Мироновки, а я – на Киев, чтобы дальше на Мариуполь", – завершил свой пост медик-священник.

В комментариях пользователи также не сдерживали эмоций и оставляли теплые слова благодарности для каждого, кто защищает Украину.

"Возвращайтесь все живы, умоляем вас", "Божьей защиты всем вам", "Возвращайтесь живыми и с победой!", "Берегите себя! Большое уважение нашим защитникам!", "Такие истории надо рассказывать в школах нашим детям!" Дай, Боже, дожить нам всем до мира, но не любой ценой", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Донбассе погиб военный медик Николай Илин (Эстонец), который служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. Герой попал во вражескую засаду, когда отправился для эвакуации и спасения раненого побратима.