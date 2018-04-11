"Фронт идет": синоптик предупредила о похолодании в Украине

В четверг, 12 апреля, в Украине ожидается облачная погода с незначительным похолоданием.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, изменение погоды принесет атмосферный фронт.

По ее словам, в некоторых регионах стоит ожидать увеличение облачности и незначительные осадки.

"Единственное, чем ощутимо отразится фронт – снижением температуры воздуха от летних значений к весенним", – пояснила синоптик.

Диденко сообщила, что на севере, северо-западе и северо-востоке днем в четверг будет +12 +18 градусов. На западе, юге, в большинстве центральных областей будет солнечно, и +15 +24 градуса. На побережьях морей – прохладнее, +12 +17 градусов.

"Киев в четверг также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженный. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки – вряд ли, разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха в течение дня четверга после сегодняшних +22 градусов до +17 градусов", – пояснила она.

"Облачность, изменение давления и несколько активизированные магнитные бури могут покрутить головы, не делайте резких движений", – добавил синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине до конца недели.