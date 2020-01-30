Французы внезапно захотели жить в оккупированном Крыму: что известно

Группа французов, родственники которых эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила подконтрольный Кремлю парламент оккупированного Россией Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства

Об этом сообщил депутат российского госсовета Крыма, так называемый глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, в этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом, сообщает РИА Новости.

"Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 20-х годах прошлого века, приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи", – сказал он.

Потомки эмигрантов из Крыма захотели вернуться на полуостров 24 канал

Группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом в 2020 году.

"Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора", – сказал Гемпель.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие чиновники подтвердили, что их позиция по аннексии украинского Крыма Россией остается неизменной – Анкара никогда не признавала и не признает ее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!