Фотосессия со змеей: в США девочка чудом избежала смерти

В США школьница Брук Миллс из города Оберн чудом избежала нападения опасной змеи. Рептилия собиралась атаковать, когда девочка фотографировалась буквально рядом с ней.

Об этом сообщает сайт "93.7". Мать семиклассницы решила сделать несколько снимков дочери перед первым занятием в школе. По ее словам, она успела дважды сфотографировать девочку и лишь потом, попросив ее улыбнуться, увидела змею.

Фотография со змеей "93.7"

"Господи, это было жутко! Я сделала два снимка и попросила ее улыбнуться. А потом увидела змею!.. Я сказала: "Брук, отойди от дерева, сейчас же". Я говорила это спокойно, но уверена, лицо меня выдало", – рассказала мама девочки.

Змея готовиться напасть "93.7"

На кадрах, которые Брук Миллс выложила на своей странице в Facebook, видно, что змея смотрит на нее, готовясь к нападению.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщина обнаружила гигантскую змею прямо у себя в автомобиле.

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