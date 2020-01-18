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18 января • обновлено в 07:23
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Фотографироваться в форме российских военных – позор и оскорбление для Украины

2.2т

Эта фотография обернулась грандиозным скандалом, в результате которого спустя 6 дней после назначения был уволен с должности директора 410-го авиазавода "Укроборонпрома" Алексей Попов.

Фотографироваться в форме российских военных – позор и оскорбление для Украины

Алексей Попов - сын Виктора Попова, владельца частного завода Фэд в Харькове - это одно из ведущих в мире предприятий по производству агрегатов для гражданских самолетов советских и западных конструкций. Виктор Попов - настоящий инноватор, думаю, уникальный и самый успешный менеджер в нашей авиационной промышленности. Его сын Алексей также инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как позитивный сигнал.

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Но Алексей Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна. Эта фотография, как сообщают источники Цензор.Нет, сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015-го года под Москвой. Алексей Попов - справа, купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом. Осенью 2015-го президент Петр Порошенко ввел новый пакет санкций против РФ, и ФЭД прекратил сотрудничество с российскими фирмами. Но фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны - это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников.

Я искренне рекомендую семье Поповых разъяснить свою позицию обществу, а не молчать. Потому что пройдут десятки лет, а человек в форме нашего самого злейшего врага, человек в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения. Человек носит военную форму той страны, которую считает своей Родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа.

Полагаю, что теперь контрразведке СБУ следует проверить ситуацию в "Укроборонпроме", и разобраться во всех новых назначениях в авиаракетном кластере.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
война скандалы
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Бутусов,лучше расскажи как тебя обхохлячили ?
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
А заключать договора на транзит газа со «злейшим врагом» это нормально? Проститутки желто голубые!!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Это, естественно,зашквар зашкваров.Но скажи нам, Юг'ик,как быть с тем,что глава Укроборонпрома Айварас Абрамавючюс имеет гражданство другой страны и все об этом знают?
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