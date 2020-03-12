Фотограф сняла на камеру матерей, работающих в порно: пикантные снимки

Американский фотограф Мэри Бет Кэт из США создала проект Porn Moms, проведя интервью и зафиксировав на камеру женщин-матерей, которые снимаются в порно.

Так она решила представить таких представительниц этой индустрии "живыми людьми, с обычными проблемами и бытом". Об этом сообщает Mothermag (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Кет задумала проект еще в 2017 году, когда отправилась на выставку эротических искусств в Нью-Джерси. Ее целью было пообщаться с женщинами, задействованными в этой индустрии и при этом являющимися матерями.

Героини проекта Porn Moms mothermag.com

Так, первой героиней Porn Moms стала Эмили Мена, которая на момент знакомства с Кэт воспитывала трехлетнюю дочь и уже была беременна сыном. Фотограф же подчеркнула, что актриса заинтересовалась этим, поскольку ей понравилась сама идея.

Героини проекта Porn Moms mothermag.com

"Мне все равно, что обо мне думают или говорят люди. Главное, чтобы это никак не отражалось на моих детях. Это все, что меня беспокоит", – призналась Эмили в интервью Мэри Бет.

Еще одна из участниц проекта, Макайла Кокс, заявила, что не собирается скрывать от своей дочери то, чем занимается.

Героини проекта Porn Moms mothermag.com

"По мере взросления она узнает. И для нее это станет просто фактом: да, мама снимается в порно", – заявила она.

Со своей стороны фотограф добавила, что за время сьемок своих героинь, она успела побывать в нескольких городах – от Колорадо-Спрингс до Лас-Вегаса. По ее словам, всех женщин, позировавших ей в домашней обстановке, объединяет одно: на работе они не говорят о своей личной жизни и том, что у них есть дети.

Героини проекта Porn Moms mothermag.com

"Я благодарна им за то, что доверили мне ту часть своей жизни, которую они предпочитают держать в тайне", – подчеркнула Мэри Бет.

Героини проекта Porn Moms mothermag.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинка откровенно рассказала о работе в порноиндустрии, заявив, что снимаясь в фильмах для взрослых можно заработать недельную зарплату за два часа, но для этого необходимы стальные нервы и необычайная выносливость.

А пользователи интернета начали активно искать эротический контент с тематикой о коронавирусе COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!