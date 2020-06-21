Фотограф показала любовь в однополых парах

Китайско-сингапурский фотограф Шармэйн Поу (Charmaine Poh) сняла серию фотографий, которые показывают, как выглядит любовь однополых пар на фоне традиционного брака.

Проект Поу под названием "Как они любят" (How they Love), как пишет издание Artsy, фиксирует влюбленную однополую пару на фоне фотографий их родителей.

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

По задумке Поу на фото обязательно присутствует атрибут обычной свадьбы: букет невесты, вуаль или что-то еще.

При этом фотограф не просит участников фото занимать какие-то определенные позы, а лишь просит их чувствовать себя свободно.

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

Сама Поу также является частью сообщества ЛГБТК+ и через фото пытается рассказать истории однополой любви в стране, которая не признает прав однополых граждан: не так давно суды Сингапура поддержали закон, который криминализирует половые отношения между двумя мужчинами. При сохранении этого закона члены сообщества ЛГБТК+ не имеют юридических прав, что ограничивает их доступ к государственному жилью и медицинскому страхованию, усложняет принятие медицинских решений, процесс усыновления/удочерения для супружеских пар прочее.

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

Поу утверждает, что сейчас ее фотостудия превратилась в пространство комфорта, и воображения, где каждая пара может полностью отдалиться от реального мира.

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

Проект Шармейн Поу "Как они любят" Instagram psxcharmaine

Шармейн Поу Instagram psxcharmaine

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США прошла необычная однополая свадьба, во время которой невесты предстали перед гостями в горящих платьях.