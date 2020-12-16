Фото зимнего 'ритуала' советских времен вызвало ностальгию в сети

Пользователи социальной сети вспомнили один из самых старых ритуалов советских времен, когда в день уборки ковер сворачивали в трубочку, выносили во двор и выбивали пластиковой "ракеткой".

Хозяин развешивал ковер на турнике и так сильно бил по полотну, что хлопки были слышны на весь двор. Соответствующее фото опубликовал Анатолий Штирлиц в Telegram.

Если это происходило зимой, то ковер расстилали на снегу и подметали его веником.

"Зима... Один из древнейших ритуалов в СССР... А вы участвовали?" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в просторах сети вспомнили рекламный постер джинсов от скандального итальянского бренда Diesel, для которого был использован снимок лидеров "Большой тройки".