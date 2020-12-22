Фото заснеженной старинной мечети в Крыму показали в сети

В сети выложили фото редкого для временно оккупированного Россией Крыма снегопада на фоне старинной мечети хана Узбека.

Фотографией поделился на личной странице в Facebook главный муфтий Украины Саид Исмагилов. Он отметил, что мусульманская святыня на снимке была сооружена более 700 лет назад.

"В Крыму выпал снег, и сейчас мечеть хана Узбека, построенная в 1314 году, выглядит просто волшебно! Крым – это Украина!" – написал религиозный деятель.

Мечеть хана Узбека в снегу во временно оккупированном Крыму. Facebook Саида Исмагилова

В комментариях под постом украинцы рассказали, как скучают по крымским пейзажам, и выразили уверенность, что обязательно увидят такую зиму там собственными глазами.

"Крым – Украина", "Сердце рвут фото из Крыма", "А такой она была последней весны перед оккупацией", "Иногда мне кажется, что в раю все всегда покрыто снегом", "Хоть и не мусульманин, но хотел бы побывать хотя бы у этого места. Увидеть собственными глазами. А так... Только фотографии", "Перестояла московитов до ХХ века, поэтому перестоит их и в XXI. Прекрасная!" – пишут пользователи.

Напомним, что мечеть хана Узбека является старейший на полуострове. Она была построена во времена правления упомянутого деятеля в Старом Крыму. Отличается это культовое сооружение формой квадрата, а также монументальным входом с резной деревянной дверью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что древний храм Хора в Стамбуле превратили в мечеть и закрыли в нем старинные фрески и мозаики времен Византии. История этой церкви достигает VI века нашей эры.