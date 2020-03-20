В сети вызвало ажиотаж фото, сделанное воинами ВСУ в доме на Донбассе, который хозяева покинули из-за войны.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим". Всего за несколько часов под постом пользователи оставили около 600 лайков и десятки комментариев. На снимке видны старинные портреты людей и семейные фото с важных событий.

"Здесь жили люди, здесь они, наверное, были счастливы. Такие мысли возникают, когда смотришь на эти старые черно-белые снимки. Обычные фотографии на стене в обычной хате на Луганщине. Небольшие окна, ковер на стене, модная когда-то картина "Неизвестная". Судя по обстановке, хозяевам этого дома уже далеко за 70 лет. Сейчас здесь также живут люди. Только одеты они в военную форму", – рассказали об истории фотографии волонтеры.

Семейные фото в заброшенном доме на Луганщине Facebook "Повернись живим"

"Честно говоря, мы не знаем, кто владельцы дома. Но ребята, которые жили здесь до нас, говорили, что несколько раз наведывался мужчина, проверял, все ли хорошо", – добавили бойцы одной из бригад ВСУ, которые держат сейчас оборону на этом направлении и временно живут в заброшенном доме.

При этом воины с большим уважением относятся к чужому имуществу и не трогают фотографий, которые оставили в доме хозяева. Защитники Украины думают, что люди сделали это в надежде вернуться, когда там больше не будет слышно, как на передовой идут бои.

"Наверное, люди здесь были счастливы. Видели, как растут дети, как играют во дворе внуки. Хочется верить, глядя на старые фотографии, что они еще живы. Надеяться, что "русский мир", который пришел на Донбасс, не расколол их семью", – завершили проникновенную историю волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) также показал знаковое фото с Донбасса. На нем с высоты птичьего полета снят дом, окрашенный в цвета флага Украины – голубая крыша и желтые стены.

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