Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Алина Мельник Общество 03:38, 6.07.2020

В сети показали фото алкоголя и сигарет, которое назвали "забытым вкусом детства".

Снимок, опубликованный в аккаунте "Исторические Фото" в Twitter, спровоцировал дискуссии среди пользователей.

Так, одни удивились подобной формулировке, поскольку дети в СССР вряд ли могли пить крепкий алкоголь и курить, другие же стали вспоминать вкус выпивки и сигарет того времени.

Фото выпивки и алкоголя времен СССР назвали "вкусом детства"
скриншот

"Назвать это вкусом детства – дурной вкус", "Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал", "Сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые", – в частности, пишут в комментариях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное фото очереди за хлебом в СССР.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленский готов поступать радикально, но есть нюанс, – Сивохо

В Новой Каховке мужчина поджег квартиру, огонь охватил всю пятиэтажку. Фото и видео

Освобождение Славянска и Краматорска: украинцы вспомнили исторический день 2014-го. Фото и видео

Воин ВСУ рассказал о Героях последнего боя за Славянск: смерть в свой день рождения

Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу, – Резников