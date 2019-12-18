"Не предаст никогда": трогательное фото собаки на могиле заставило плакать украинцев

В селе под Ужгородом сфотографировали собаку, которая спала посреди искусственных цветов и венков прямо на могиле.
Снимки измученного животного из кладбища в с. Барвинок вызвали бурную реакцию сети. Фото на странице ужгородского сообщества "Кожен має другий шанс" запостила местная жительница, подписанная в Facebook как Vlasta Paida.
"Собака жива. Дышит. Даже не обращала внимание на похороны. Только голову один раз подняла. Очень трудно было смотреть", – написала она.
facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod
facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod
В комментариях некоторые решили, что животное не отходит от могилы умершего хозяина. Другие пользователи отметили, что часто видели на этом кладбище бездомных собак.
"Бедняга", "Реву", "Собака не предаст никогда, а вот человек может в любою минуту", – пишут в сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вспыхнул скандал из-за чиновника-живодера, который привязал собаку к авто и тащил по дороге.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram