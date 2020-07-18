Фото с акции под Верховной Радой, где полицейский напал на учительницу, возмутило соцсети

В соцсетях распространяется волна возмущения из-за полицейского, напавшего на учительницу украинского языка. Фото Владислава Мусиенко (УНИАН) с акции против принятия скандального закона Бужанского и русификации образования обнародовало, в частности, BBC Украина. На фотографии спецназовец резиновой дубинкой замахивается на женщину-участницу мирной акции, сообщает "Главком"..

Как выяснили пользователи сетей, на фото – учительница Наталья Безъязыкова. Ее сын на Донбассе защищает государство от агрессора.

"Человек, на которого замахнулся "недоросль" в форме, Наталья Безъязыкова, учительница младших классов, которая учит детишек быть настоящими, мама сына, который защищает Украину на Востоке", – пишет Татьяна Яковлева из Киева.

"Украинские учителя отвоевывают право преподавать на украинском языке ??? Абсурд? Только не в нашей стране! Наталия Безъязыков, ты мой герой еще с 14го !!!", – пишет в Фейсбуке Лариса Мык с "Ветерано сервис".

Сама Наталья Безъязыкова поблагодарила автора фотографий за то, что он зафиксировал, как силовики ногами били невооруженных участников акции протеста. Она пояснила, что пыталась защитить других участников акции, которых полицейские били ногами.

"Автор фото, которые создали сегодня бешеный резонанс – Wladyslaw Musiienko. Спасибо, смогла увидеть события со стороны. Для комментаторов с дивана прилагаю – на митинге не за деньги, через заборы не лазила ... К ответственности меня ?? Или тех, кто гнался на "помощь" коллегам, ногами били невооруженных ребят из мирного митинга за язык ??? У меня была цель остановить хотя бы одного из них", – написала Наталья Безъязыкова.

"Два дня прожиты не зря!!! Сегодня – битва выиграна, но война продолжается! Но "кто борец, то приобретает мир". Учебный год 2020 начнется без языковых изменений!!!", – пишет другая участница акции в поддержку украинского языка Анна Курач.

Пользователи соцсетей также требуют идентифицировать и наказать полицейского, который так недостойно себя вел.

Представители провластной фракции планировали 16 июля рассмотреть скандальный законопроект №2362 авторства Максима Бужанского. Документ, в частности предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском.

Затем рассмотрение этого законопроекта перенесли на 17 июля.

16 июля под стенами Верховной Рады прошел митинг в защиту украинского языка.

Отметим, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях".