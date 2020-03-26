Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Хустская центральная районная больница Закарпатской области пожаловалась на плачевное состояние своей прачечной и сушки.

Фотографии помещений опубликованы в Facebook медучреждения. На снимках видно полностью заржавелые стиральные машинки и ванны, плесень на стенах и грязь (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Трудно подобрать слова! Десятилетиями никто не обращал внимания на эти проблемы! И хотим заверить вас – мы приведем все в надлежащее состояние, вместе с поддержкой всех вас и неравнодушных!", – говорится в сообщении.

Представители больницы отметили, что на сегодняшний день уже есть желающие помочь.

Facebook Хустской центральной районной больницы

Facebook Хустской центральной районной больницы

Facebook Хустской центральной районной больницы

Facebook Хустской центральной районной больницы

Facebook Хустской центральной районной больницы

Facebook Хустской центральной районной больницы

Пользователи сети выразили возмущение, в первую очередь, подходом самой больницы.

"Каждый, кто там стирает, мог подкатить рукава и помыть, побелить элементарно", – комментируют украинцы.

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Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, больница в городе Рубежное Луганской области, которая определена для приема больных коронавирусом COVID-19, находится в плачевном состоянии и не имеет достаточного количества оборудования.

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