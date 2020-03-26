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26 марта • обновлено в 11:54
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Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

5.4т
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Хустская центральная районная больница Закарпатской области пожаловалась на плачевное состояние своей прачечной и сушки.

Фотографии помещений опубликованы в Facebook медучреждения. На снимках видно полностью заржавелые стиральные машинки и ванны, плесень на стенах и грязь (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Трудно подобрать слова! Десятилетиями никто не обращал внимания на эти проблемы! И хотим заверить вас – мы приведем все в надлежащее состояние, вместе с поддержкой всех вас и неравнодушных!", – говорится в сообщении.

Представители больницы отметили, что на сегодняшний день уже есть желающие помочь.

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Ржавчина, плесень и грязь: фото больницы на Закарпатье шокировали украинцев

Facebook Хустской центральной районной больницы

Пользователи сети выразили возмущение, в первую очередь, подходом самой больницы.

"Каждый, кто там стирает, мог подкатить рукава и помыть, побелить элементарно", – комментируют украинцы.

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Как писал OBOZREVATEL, больница в городе Рубежное Луганской области, которая определена для приема больных коронавирусом COVID-19, находится в плачевном состоянии и не имеет достаточного количества оборудования.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
врачи вирус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, это уже цеевропа или еще нет??? ))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Слава Супрун и Литро.
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
таких процентов семдесят,может и больше,есть и хуже .во сногих больницах ремонты не делались с 91го,кроме покраски.
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