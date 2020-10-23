Фото москвича с украинцами после Голодомора возмутило сеть

В сети показали красноречивое пропагандистское фото времен СССР, на котором украинцы в первый год после Голодомора якобы устраивали массовые пикники посреди поля.

Фотографию обнародовали на Telegram-канале "Рассекреченная история" и рассказали, как она появилась. Выяснилось, что снимок под названием "Обед в поле" был сделан московским фотографом Георгием Петрусовым в украинском селе в 1934 году.

"Георгий Петрусов, хотя и признанный мастер фотографии, в 1934 году работал в журнале "СССР и стройка", а потому с высокой долей вероятности можно утверждать, что фото постановочное. Поскольку в 1934 году Украина еще даже не оправилась от голода прошлых лет, и поэтому такой обед для селян выглядит просто фантастическим", – отметили авторы поста.

Постановочное фото обеда украинцев в поле 1934 года. Telegram-канал "Рассекреченная история"

В комментариях подписчики согласились с ними и подчеркнули, что антураж на фотографии выглядит слишком нереалистичным и негармоничным.

"Никто не ест, просто лежат, однозначно постановка", "У каждого по тарелке. Кто в поле так будет есть?", "Конечно, постановочное. Все так ровненько высажены и с тарелками в 34 году! И и не ест никто. Какое-то странное фото", "Реально никто не ест. Да и что это за "Япония", чтобы в таком стиле украинцы ели?", "Постановка", – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети напомнили символическим фото о трагической 73-й годовщине депортации украинцев в Сибирь, Казахстан и на север России во время операции "Запад". Так советские оккупанты решили отомстить за деятельность УПА.