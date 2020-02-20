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20 февраля • обновлено в 03:39
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Фото маленького утконоса очаровало сеть, но вскрылся подвох

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В сети огромную популярность приобрел кадр с маленьким утконосом в руке, пользователи умилялись фотографии и не сразу заметили подвох.

Как оказалось, на снимке – не живой утконос, а скульптура, которая была выполнена из полимерной глины. Об этом сообщил портал ScienceAlert. Автором творения оказался художник - фантаст из Сербии Владимир Матич-Курильев.

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На самом деле детеныши утконоса выглядят несколько иначе.

Фото маленького утконоса очаровало сеть, но вскрылся подвох

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в социальных сетях разошлась фотография животного, которое похоже то ли на жеребенка, то ли на поросенка, то ли на козленка. Понять, кто на самом деле изображен на снимке, удалось не сразу.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
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