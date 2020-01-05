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5 января • обновлено в 23:33
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"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

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Новость о поездке Владимира Зеленского на отдых в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана возмутила украинцев, которые напомнили главе государства о количестве убитых военных на Донбассе с момента его вступления на пост президента.

Перечень имен украинских военных опубликовал на своей странице в Facebook блогер Джон Смит, напомнив, что именно во время отдыха Зеленского, в результате подрыва грузового автомобиля на мине один военный погиб, еще один тяжело ранен.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

"Это новая эпоха без Мальдив и седого барыги. Это эпоха человека, для которого нет войны, нет наших погибших и искалеченных судеб. Это эпоха существа, демонстративно наслаждается жизнью во время убийств наших военных", – написал он.

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Далее блогер перечисляет имена украинских военных, которые были убиты на востоке Украины во время очередных визитов и отдыхов Зеленского в разных странах.

4 июля, пока украинский президент публиковал фото с женой Еленой и главой офиса президента Андреем Богданом у водопада Ниагара, были убиты двое военнослужащих Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

13 июля похоронили Александра Колодяжного – киборга, доставившего Цемаха, которого клоун через 2 месяца отдаст Путину. 14 июля веселый Зеленский на пляже.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

29 мая произошел обвал шахты "Лесная". Двое погибших. Один военный ранен. Чуваки выставляют довольные лица как насмешку. Все эти фото каждый раз он выставляет сам.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

16 июня, ранен военный. Зеленский бегает по фонтанах.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

20 декабря российский снайпер убил местного жителя в Марьинке. Двое военных ранены. Довольное существо гуляет на корпоративе "слуг".

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

Кроме его блогер напомнил и о других погибших за время президентства Зеленского:

14 сентября 2019 - Цимбалистый Михаил Васильевич - погиб во время выполнения боевого задания от пули снайпера. Кондратюк Максим Владимирович - умер в Харьковском военном госпитале от многочисленных огнестрельных осколочных ранений

15 сентября 2019 - Цокур Денис Андреевич - умер от остановки сердца. В это время Зеленский пил пиво в день Днипра.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

22 октября - Носкевич Виталий Михайлович - погиб от пули снайпера.

23 октября - Антыков Дмитрий Николаевич - погиб. Еще двое ранены.

С 21 по 24 октября убиты два военнослужащих и еще двое ранены. В это время Зеленский находился в Японии на торжественных мероприятиях посвященных интронизации императора (интронизация состоялась 22 октября).

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

"Я не против, чтобы этот труженик отдыхал. Он у нас вкалывает не покладая рук, некогда и вверх глянуть. Но я против, чтобы он выставлял свое радостное лицо с отдыха, когда гибнут ребята. Это какая-то насмешка. Коммунисты демонстративно ели шашлыки в день памяти жертв Голодомора, чтобы показать, что они плюют на наших погибших. Этот демонстративно кайфует и наслаждается жизнью", – возмущенно подписал Смит.

"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента объяснила инцидент.

В Омане Зеленский встретился с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой, где они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Лана Устимова
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
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