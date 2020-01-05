"Фото каждый раз выставлял сам!" Зеленскому напомнили хронологию его жестких проколов из-за Донбасса

Новость о поездке Владимира Зеленского на отдых в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана возмутила украинцев, которые напомнили главе государства о количестве убитых военных на Донбассе с момента его вступления на пост президента.

Перечень имен украинских военных опубликовал на своей странице в Facebook блогер Джон Смит, напомнив, что именно во время отдыха Зеленского, в результате подрыва грузового автомобиля на мине один военный погиб, еще один тяжело ранен.

"Это новая эпоха без Мальдив и седого барыги. Это эпоха человека, для которого нет войны, нет наших погибших и искалеченных судеб. Это эпоха существа, демонстративно наслаждается жизнью во время убийств наших военных", – написал он.

Далее блогер перечисляет имена украинских военных, которые были убиты на востоке Украины во время очередных визитов и отдыхов Зеленского в разных странах.

4 июля, пока украинский президент публиковал фото с женой Еленой и главой офиса президента Андреем Богданом у водопада Ниагара, были убиты двое военнослужащих Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу.

13 июля похоронили Александра Колодяжного – киборга, доставившего Цемаха, которого клоун через 2 месяца отдаст Путину. 14 июля веселый Зеленский на пляже.

29 мая произошел обвал шахты "Лесная". Двое погибших. Один военный ранен. Чуваки выставляют довольные лица как насмешку. Все эти фото каждый раз он выставляет сам.

16 июня, ранен военный. Зеленский бегает по фонтанах.

20 декабря российский снайпер убил местного жителя в Марьинке. Двое военных ранены. Довольное существо гуляет на корпоративе "слуг".

Кроме его блогер напомнил и о других погибших за время президентства Зеленского:

14 сентября 2019 - Цимбалистый Михаил Васильевич - погиб во время выполнения боевого задания от пули снайпера. Кондратюк Максим Владимирович - умер в Харьковском военном госпитале от многочисленных огнестрельных осколочных ранений

15 сентября 2019 - Цокур Денис Андреевич - умер от остановки сердца. В это время Зеленский пил пиво в день Днипра.

22 октября - Носкевич Виталий Михайлович - погиб от пули снайпера.

23 октября - Антыков Дмитрий Николаевич - погиб. Еще двое ранены.

С 21 по 24 октября убиты два военнослужащих и еще двое ранены. В это время Зеленский находился в Японии на торжественных мероприятиях посвященных интронизации императора (интронизация состоялась 22 октября).

"Я не против, чтобы этот труженик отдыхал. Он у нас вкалывает не покладая рук, некогда и вверх глянуть. Но я против, чтобы он выставлял свое радостное лицо с отдыха, когда гибнут ребята. Это какая-то насмешка. Коммунисты демонстративно ели шашлыки в день памяти жертв Голодомора, чтобы показать, что они плюют на наших погибших. Этот демонстративно кайфует и наслаждается жизнью", – возмущенно подписал Смит.

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента объяснила инцидент.

В Омане Зеленский встретился с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой, где они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!