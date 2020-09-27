Фото из СССР 80-х годов, запечатлевшее стирку на реке, удивило сеть

Фото, запечатлевшее стирку белья на Волге в СССР в начале 1980-х годов, удивило пользователей сети.

Так, показательный снимок появился в паблике "Исторические фото" в Twitter. "Стирка белья на Волге. СССР. Начало 1980-х", – гласит подпись к публикации.

Фото не оставило пользователей равнодушными. Многие отметили, что в такой "космической сверхдержаве", каковым себя позиционировал СССР, люди вынуждены были испытывать подобные бытовые неудобства.

Другие же рассказали, что знают в России села, где до сих пор полощут белье в водоемах.

"Даже Московская олимпиада уже прошла, советские атомные ракетоносцы бороздят мировой океан, готовится к полетам Буран, скоро на Красной площади приземлится Руст (Матиас Руст – немецкий спортсмен, совершивший перелет из Гамбурга в Москву и приземлившийся на Красной площади, обойдя всю систему противовоздушной обороны СССР, – ред.)... А тут такое средневековье", "Космическая сверхдержава…Это они полощут, а стирают на стиральной доске", "Стиральные машины? Не, не слышали", "Так по селам и сегодня белье в реке или прорубях полощет полстраны!", – пишут комментаторы.

Пользователи удивились, что в позднем СССР продолжали стирать белье в реках Скриншот

Как известно, первая автоматическая стиральная машина появилась в США в 1949 году. В СССР ею стала "Волга-10", вышедшая в 1975 году. Наиболее массовой же была "Вятка-автомат", производившаяся по лицензии фирмы Merloni (ныне Indesit) с 1981 года.

При этом многие хозяйки из-за бытовой неустроенности и товарного дефицита в СССР продолжали использовать для стирки ручные доски и хозяйственное мыло. Белье также кипятили и подсинивали в растворе синьки. Для полоскания жительницы городов использовали ванны, сел и деревень – открытые водоемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы фильмы, которые развенчивают расцвет СССР при Брежневе.