"Формула Штайнмайера": вскрылась неожиданная опасность для Крыма

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" может отразиться не только на судьбе оккупированного Донбасса, но и на аннексированном Крыму.

Такое мнение в своем блоге для "Крым.Реалии" высказал украинский журналист Виталий Портников.

"Первый из рисков – это готовность украинской стороны соглашаться с российскими условиями. Ведь ни для кого не секрет, что имплементация "формулы Штайнмайера" была прежде всего российским условием, без этого президент России Владимир Путин категорически не соглашался на встречу в "нормандском формате", – отметил он.

Вскрылась опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма

По словам Портникова, Кремль будет рассчитывать, что и в случае переговоров по Крыму Украина пойдет на условия России.

"Второй момент – это попытки Москвы заставить Киев пойти на прямые переговоры с марионеточными властями, которые были созданы на Донбассе после оккупации этой территории. "Формула Штайнмайера" прямо не предполагает такого диалога, но Москва настаивает, что проведение любых выборов должно быть согласовано с властями "народных республик" – образований, которых нет ни на политической карте мира, ни даже в Минских соглашениях", – поделился журналист.

По Крыму возникла новая опасность – если "народные республики" официально в состав России не входят, то полуостров имеет конституционный статус – следовательно Кремль точно будет требовать диалога с оккупационными властями Крыма.

"Третий момент – это увязывание вопросов территориальной целостности и национальной безопасности с экономическим сотрудничеством", – рассказал Портников.

Портников назвал опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма Апостроф

По словам журналиста, в окружении Зеленского говорят о возможности так называемого "большого соглашения" между Москвой и Киевом, которое охватит не только вопросы решения кризиса на Донбассе, но и вопросы энергетического сотрудничества.

"Самое главное – так это то, что в Кремле, считаю, поняли, как нужно разговаривать с украинским президентом, как менять уступки на возможность диалога, как использовать в воздействии на Банковую западных лидеров... И этот инструментарий давления и посулов можно будет задействовать, думаю, еще не раз – как по Донбассу, так и по Крыму", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предостерег Зеленского от безоговорочного принятия условий Кремля по Донбассу.

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