Главная Новости
3 октября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Формула Штайнмайера": вскрылась неожиданная опасность для Крыма

4.4т Читать материал на украинском

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" может отразиться не только на судьбе оккупированного Донбасса, но и на аннексированном Крыму.

Такое мнение в своем блоге для "Крым.Реалии" высказал украинский журналист Виталий Портников.

"Первый из рисков – это готовность украинской стороны соглашаться с российскими условиями. Ведь ни для кого не секрет, что имплементация "формулы Штайнмайера" была прежде всего российским условием, без этого президент России Владимир Путин категорически не соглашался на встречу в "нормандском формате", – отметил он.

Новости
Деоккупация Крыма и Донбасса: Зеленский озвучил план действий

Вскрылась опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма

Вскрылась опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма

По словам Портникова, Кремль будет рассчитывать, что и в случае переговоров по Крыму Украина пойдет на условия России.

"Второй момент – это попытки Москвы заставить Киев пойти на прямые переговоры с марионеточными властями, которые были созданы на Донбассе после оккупации этой территории. "Формула Штайнмайера" прямо не предполагает такого диалога, но Москва настаивает, что проведение любых выборов должно быть согласовано с властями "народных республик" – образований, которых нет ни на политической карте мира, ни даже в Минских соглашениях", – поделился журналист.

По Крыму возникла новая опасность – если "народные республики" официально в состав России не входят, то полуостров имеет конституционный статус – следовательно Кремль точно будет требовать диалога с оккупационными властями Крыма.

"Третий момент – это увязывание вопросов территориальной целостности и национальной безопасности с экономическим сотрудничеством", – рассказал Портников.

Портников назвал опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма

Портников назвал опасность "формулы Штайнмайера" для Крыма

Апостроф

По словам журналиста, в окружении Зеленского говорят о возможности так называемого "большого соглашения" между Москвой и Киевом, которое охватит не только вопросы решения кризиса на Донбассе, но и вопросы энергетического сотрудничества.

"Самое главное – так это то, что в Кремле, считаю, поняли, как нужно разговаривать с украинским президентом, как менять уступки на возможность диалога, как использовать в воздействии на Банковую западных лидеров... И этот инструментарий давления и посулов можно будет задействовать, думаю, еще не раз – как по Донбассу, так и по Крыму", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предостерег Зеленского от безоговорочного принятия условий Кремля по Донбассу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
Крым Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
7
Интересно
16
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Какие переговоры по Крыму? В 1783 году с турками все решили по Крыму окончательно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel