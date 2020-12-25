ФОПы ответили "Кварталу 95": у непутевых свои шутки

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич прокомментировал видео студии "Квартал 95", в котором комики высмеяли протестующих предпринимателей.

Своим мнением Доротич поделился с изданием "Страна". ФОПы пикетировали концерт "Квартала 95" в Киеве 22 декабря.

Предприниматель сказал, что "у непутевых свои шутки".

"Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. У непутевых свои шутки. Может для кого-то смех, а для кого-то – горе. В очередной раз побили правоохранители нашего коллегу на Майдане. Может, для кого-то это смешно", – сказал Доротич.

Он уточнил, что смешно до тех пор, пока нет беспредела со стороны государственных и правоохранительных органов.

"Нам, если честно, не смешно. Мы выставили видео, чтобы все видели, что те, кто привёл своими шутками и юмором к власти режим – ответственны за то, что сейчас происходит. Мы просто запостили, чтоб люди видели какое это кощунство, и делали свои собственные выводы", – заявил предприниматель.

Напомним, в "Студии Квартал-95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их концерт. Комики сказали, что пикеты ФЛП длятся не один день и за это время на митингах "они заработали больше, чем обещал им президент Владимир Зеленский".

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