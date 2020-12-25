ФОПы ответили "Кварталу 95": у непутевых свои шутки
Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич прокомментировал видео студии "Квартал 95", в котором комики высмеяли протестующих предпринимателей.
Своим мнением Доротич поделился с изданием "Страна". ФОПы пикетировали концерт "Квартала 95" в Киеве 22 декабря.
Предприниматель сказал, что "у непутевых свои шутки".
"Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. У непутевых свои шутки. Может для кого-то смех, а для кого-то – горе. В очередной раз побили правоохранители нашего коллегу на Майдане. Может, для кого-то это смешно", – сказал Доротич.
Он уточнил, что смешно до тех пор, пока нет беспредела со стороны государственных и правоохранительных органов.
"Нам, если честно, не смешно. Мы выставили видео, чтобы все видели, что те, кто привёл своими шутками и юмором к власти режим – ответственны за то, что сейчас происходит. Мы просто запостили, чтоб люди видели какое это кощунство, и делали свои собственные выводы", – заявил предприниматель.
Напомним, в "Студии Квартал-95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их концерт. Комики сказали, что пикеты ФЛП длятся не один день и за это время на митингах "они заработали больше, чем обещал им президент Владимир Зеленский".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
Участники движения "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич, не раз проводили митинги. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивали митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.
15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве произошли стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.