Фонтаны из грязи: вскрылись последствия сильнейшего шторма в Одессе

В субботу, 3 августа, на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Как сообщает "Думская", на пляже в Аркадии забили фонтаны грязи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

Издание отмечает, что произошедшее также может быть связано с несанкционированным сливом нечистот в море.

Ливень, который разворотил ливневый коллектор и снес машины на Карантинном спуске, также спровоцировал сход грунта с моста возле Автовокзала на Балковской.

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Около 700 работников ЖКС пришлось очищать решетки дождеприемников. Также 34 бригады специалистов КП "Городские дороги" занимались оперативным ликвидированием последствий ливня.

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

"Одесситы — люди, привыкшие к потопам, и не унывают, когда месячная норма осадков за полчаса превращает городские улицы и площади в водоемы. Вот и на этот раз группа любителей экстрима не отказала себе в удовольствии покататься на каяках по уличным рекам", – пишет издание.

Как рассказала одна из участниц каякинга по городским лужам Екатерина Дикухина, дождь застал врасплох группу туристов уже по возвращении в Одессу из похода на Турунчук.

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе dumskaya.net

"Мы только вернулись с каякинга, начали выгружать оборудование и тут пошел ливень. Через пару минут все залило, а мы решили покататься", — поделилась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в субботу, 3 августа, прошел сильнейший ливень, затопив практически весь город. Поток воды на улицах был такой силы, что смог снести десяток припаркованных автомобилей.

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