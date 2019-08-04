Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Фонтаны из грязи: вскрылись последствия сильнейшего шторма в Одессе

3.8т Читать материал на украинском

В субботу, 3 августа, на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Как сообщает "Думская", на пляже в Аркадии забили фонтаны грязи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

Издание отмечает, что произошедшее также может быть связано с несанкционированным сливом нечистот в море.

Ливень, который разворотил ливневый коллектор и снес машины на Карантинном спуске, также спровоцировал сход грунта с моста возле Автовокзала на Балковской.

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Около 700 работников ЖКС пришлось очищать решетки дождеприемников. Также 34 бригады специалистов КП "Городские дороги" занимались оперативным ликвидированием последствий ливня.

Новости
Комбат патрульной полиции устроил "бешеный" дебош в Одессе и попал на видео
Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

"Одесситы — люди, привыкшие к потопам, и не унывают, когда месячная норма осадков за полчаса превращает городские улицы и площади в водоемы. Вот и на этот раз группа любителей экстрима не отказала себе в удовольствии покататься на каяках по уличным рекам", – пишет издание.

Как рассказала одна из участниц каякинга по городским лужам Екатерина Дикухина, дождь застал врасплох группу туристов уже по возвращении в Одессу из похода на Турунчук.

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

Последствия ливня в Одессе

Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net

"Мы только вернулись с каякинга, начали выгружать оборудование и тут пошел ливень. Через пару минут все залило, а мы решили покататься", — поделилась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в субботу, 3 августа, прошел сильнейший ливень, затопив практически весь город. Поток воды на улицах был такой силы, что смог снести десяток припаркованных автомобилей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Одесса
Теги
ливень фотографии видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Ах Одесса ... Какой прекрасный город был в своё время, я там в "Чабанке" служил и купались мы каждый день и безбоязненно, печалька.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel