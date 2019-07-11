Фонтан из нечистот прямо на пляже: в Крыму забили тревогу из-за новой экокатастрофы

На пляже Коктебеля в аннексированном Крыму забил фонтан из нечистот, результаты исследования воды вблизи которого свидетельствуют об экологической катастрофе на полуострове.
Об этом рассказал в Facebook крымский общественник и юрист Александр Талипов, известен своей пророссийской ориентацией, показав подтверждающие документы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Заявление главы администрации Феодосии, который 8 июля озвучил, что: "Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем", – это ложь. Мною был направлен запрос в Росприроднадзор по поводу анализов морской воды в районе выброса "нефтяного" фонтана, полученный ответ и экспертные заключения повергли меня в шок! Экспертиза взятых проб проводилась на материке", – написал он.
В Крыму забили тревогу из-за экокатастрофы
nastroenie.tv
По словам Талипова, пробы воды взяли в двух точках: напротив места выброса в море и в акватории, напротив точки выброса в 35 метрах.
"А теперь цифры. Точка 1. Ион аммония – превышение предельно допустимой концентрации в 168 раз. Вдумайтесь, в 168 раз! Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. По сути, это однозначно канализационные стоки", – поделился он.
Кроме того, результаты анализа свидетельствуют о превышении нормы фосфат-ионов (в 39 раз) и анионных поверхностно-активных веществ (в 20 раз).
"Они образуются от различных чистящих, моющих средств, химии. Незначительное превышение их концентрации ведет к гибели биологических организмов и наносит вред здоровью людей", – пояснил Талипов.
Facebook Александра Талипова
Facebook Александра Талипова
Facebook Александра Талипова
Facebook Александра Талипова
Facebook Александра Талипова
"Людей заверили, что все хорошо, прикрыли дыру, установили табличку:" Техническая зона – купание запрещено "и пошли отдыхать! Главе администрации вместо заявлений о том, что вода в норме, надо было искупаться там и рот прополоскать в этой "норме", – возмутился крымчанин, пообещав обратиться в силовые органы оккупантов.
Фонтан из нечистот в Крыму
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о фонтане из нечистот рассказал крымский блогер Александр Горный. По его словам, это продемонстрировало провал пророссийских властей на полуострове.
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