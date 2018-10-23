Фонд "Возрождение" оплатил операцию 14-летней девочки в Ривне

Благотворительный фонд Владимира Мунтяна "Возрождение" помогает 14-летней Яне Черноус из города Ривне бороться с тяжелой патологией.

По словам мамы Оксаны, ничего не предвещало беды. Девочка росла, развивалась, и также, как и ее сверстники ходила в школу, увлекалась танцами. Но год назад, при очередном медицинском осмотре, у Яны обнаружили деформацию нижних конечностей. Ей поставили диагноз - заболевание Варуса, которое приводит к развитию у ребенка косолапости - тяжелой патологии опорно-двигательного аппарата. Врачи сообщили родителям, что прогрессирование варусной деформации может в будущем стоить ребенку инвалидности.

Узнав об этом, мама Яны сразу же отвезла дочь для дальнейшего обследования и лечения в Киев, где после ряда исследований, девочке назначили операцию. Однако, сумма операции для семьи Черноус оказалась неподъемной. Именно поэтому мать девочки обратилась за помощью в фонд Владимира Мунтяна, где незамедлительно выделили необходимую для оперативного лечения сумму.

На сегодняшний день, Яне успешно сделали операцию по исправлению нижних конечностей. Теперь ей предстоит три месяца реабилитации, после чего, по прогнозам врачей, она сможет встать на ноги и передвигаться абсолютно свободно.