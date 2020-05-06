Фонд Вадима Новинского выступил партнером проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению

Глеб Иванов Общество 14:28, 6.05.2020 Обновлено: 14:49, 6.05.2020

Фонд Вадима Новинского “В честь Покрова Пресвятой Богородицы" выступил одним из партнеров проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению в условиях эпидемии COVID-19.

Проект будет организован под эгидой Министерства охраны здоровья и внедряться специалистами Института когнитивного моделирования (ИКМ).

Его цель – минимизировать психологические последствия для наиболее уязвимых групп населения в условиях жесткой социальной изоляции. В рамках проекта специалисты ИМК будут предоставлять бесплатную психологическую поддержку на базе соответствующей онлайн-платформы.

Нардеп Вадим Новинский
Деловая столица

Консультациями предполагается охватить до 2500 граждан, прежде всего – людей пожилого возраста, проживающих в изолированных районах. Консультации будут проводиться конфиденциально, а сам проект будет длиться до полугода.

Взнос Фонда в поддержку проекта составил свыше 500 тыс. грн. Общая сумма благотворительно помощи для больниц, медиков и населения, оказанной Фондом Вадима Новинского в рамках борьбы с эпидемией COVID-19, составила более 100 млн грн.

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