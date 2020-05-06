Фонд Вадима Новинского выступил партнером проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению

Фонд Вадима Новинского “В честь Покрова Пресвятой Богородицы" выступил одним из партнеров проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению в условиях эпидемии COVID-19.

Проект будет организован под эгидой Министерства охраны здоровья и внедряться специалистами Института когнитивного моделирования (ИКМ).

Его цель – минимизировать психологические последствия для наиболее уязвимых групп населения в условиях жесткой социальной изоляции. В рамках проекта специалисты ИМК будут предоставлять бесплатную психологическую поддержку на базе соответствующей онлайн-платформы.

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Консультациями предполагается охватить до 2500 граждан, прежде всего – людей пожилого возраста, проживающих в изолированных районах. Консультации будут проводиться конфиденциально, а сам проект будет длиться до полугода.

Взнос Фонда в поддержку проекта составил свыше 500 тыс. грн. Общая сумма благотворительно помощи для больниц, медиков и населения, оказанной Фондом Вадима Новинского в рамках борьбы с эпидемией COVID-19, составила более 100 млн грн.