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6 мая • обновлено в 15:35
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Фонд Вадима Новинского выступил партнером проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению

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Фонд Вадима Новинского “В честь Покрова Пресвятой Богородицы" выступил одним из партнеров проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению в условиях эпидемии COVID-19.

Проект будет организован под эгидой Министерства охраны здоровья и внедряться специалистами Института когнитивного моделирования (ИКМ).

Его цель – минимизировать психологические последствия для наиболее уязвимых групп населения в условиях жесткой социальной изоляции. В рамках проекта специалисты ИМК будут предоставлять бесплатную психологическую поддержку на базе соответствующей онлайн-платформы.

Нардеп Вадим Новинский

Нардеп Вадим Новинский

Деловая столица

Консультациями предполагается охватить до 2500 граждан, прежде всего – людей пожилого возраста, проживающих в изолированных районах. Консультации будут проводиться конфиденциально, а сам проект будет длиться до полугода.

Взнос Фонда в поддержку проекта составил свыше 500 тыс. грн. Общая сумма благотворительно помощи для больниц, медиков и населения, оказанной Фондом Вадима Новинского в рамках борьбы с эпидемией COVID-19, составила более 100 млн грн.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
И что же они будут делать? Статистику собирать? Какие специалисты будут консультировать людей? Кто они? Много написано во имя будущей "славы" Новинского. Еще-то ничего нет, все только обещают, а потом отказываются от своих слов. По сути в заметке ничего нет кроме пиара Новинского. Зато на всю страну
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