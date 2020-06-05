Фонд Вадима Новинского передал средства индивидуальной защиты медикам Херсона

Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал средства индивидуальной защиты для медиков Херсонской области.

В очередную гуманитарную поставку вошли 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов, передает пресс-служба нардепа.

"Благодарим Фонд и Вадима Новинского за системную и последовательную помощь региону в борьбе с эпидемией. Переданное оборудование будет распределено в медучреждения области и защитит медиков, находящихся на передовой", – отметил в ходе церемонии передачи помощи заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан.

"Херсонская область как один из регионов присутствия бизнесов Смарт-Холдинга, всегда была в фокусе наших благотворительных усилий. Ранее Фонд уже поставил в медучреждения региона аппараты ИВЛ, ПЦР-тесты и средства защиты медиков. Сегодня все это оборудование уже спасает жизни херсонцев и защищает врачей. В последние дни эпидемиологическая ситуация по области обнадеживающая, тем не менее врачи должны быть подготовлены к возможным новым вызовам", – отметил генеральный директор входящей в Смарт-Холдинг компании Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

Как сообщалось, ранее Фонд Вадима Новинского передал больницам Херсонской области 2 высокоэффективных аппарата ИВЛ, ПЦР-лабораторию, боксы для транспортировки больных, 4 тыс. ПЦР-тестов и тысячи единиц средств индивидуальной защиты для медиков.

На сегодняшний день суммарный объем благотворительной помощи, оказанной Фондом и бизнесами Смарт-Холдинга в борьбе с эпидемией, превысил 100 млн грн. Для медучреждений Украины приобретены 20 аппартов ИВЛ, свыше 100 тыс. СИЗ для медиков, 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️. Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий Украины. Чтобы поддержать в условиях карантина пожилых людей Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области была организована адресная доставка 12 тыс. продуктовых наборов.