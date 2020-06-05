Главная Новости
5 июня • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Фонд Вадима Новинского передал средства индивидуальной защиты медикам Херсона

1.2т
Читать материал на украинском

Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал средства индивидуальной защиты для медиков Херсонской области.

В очередную гуманитарную поставку вошли 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов, передает пресс-служба нардепа.

"Благодарим Фонд и Вадима Новинского за системную и последовательную помощь региону в борьбе с эпидемией. Переданное оборудование будет распределено в медучреждения области и защитит медиков, находящихся на передовой", – отметил в ходе церемонии передачи помощи заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан.

Фонд Вадима Новинского передал средства индивидуальной защиты медикам Херсона

"Херсонская область как один из регионов присутствия бизнесов Смарт-Холдинга, всегда была в фокусе наших благотворительных усилий. Ранее Фонд уже поставил в медучреждения региона аппараты ИВЛ, ПЦР-тесты и средства защиты медиков. Сегодня все это оборудование уже спасает жизни херсонцев и защищает врачей. В последние дни эпидемиологическая ситуация по области обнадеживающая, тем не менее врачи должны быть подготовлены к возможным новым вызовам", – отметил генеральный директор входящей в Смарт-Холдинг компании Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

Фонд Вадима Новинского передал средства индивидуальной защиты медикам Херсона

Как сообщалось, ранее Фонд Вадима Новинского передал больницам Херсонской области 2 высокоэффективных аппарата ИВЛ, ПЦР-лабораторию, боксы для транспортировки больных, 4 тыс. ПЦР-тестов и тысячи единиц средств индивидуальной защиты для медиков.

На сегодняшний день суммарный объем благотворительной помощи, оказанной Фондом и бизнесами Смарт-Холдинга в борьбе с эпидемией, превысил 100 млн грн. Для медучреждений Украины приобретены 20 аппартов ИВЛ, свыше 100 тыс. СИЗ для медиков, 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️. Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий Украины. Чтобы поддержать в условиях карантина пожилых людей Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области была организована адресная доставка 12 тыс. продуктовых наборов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги